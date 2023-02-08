В Набережных Челнах приезжими врачами заселили целый подъезд

Эти врачи стали Они стали участниками республиканской программы и получили финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Укомплектованность врачами в БСМП Набережных Челнов составляет 66,1%, средним медицинским персоналом – 85,5%. За прошлый год в медучреждение трудоустроились 10 врачей, которые приехали из других регионов. Они стали участниками республиканской программы и получили финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей каждый. Об этом сообщили на медицинском совете БСМП, который прошел при участии мэра города Наиля Магдеева.

Как рассказал главный врач больницы Марат Мухамадеев, в этом году в доме 50/01 иногородним врачам выделили квартиры. Речь идет о целом подъезде. Медики находятся там в ожидании получения жилья по социальной ипотеке.

Кроме этого, Мухамадеев сообщил, что в БСМП удалось добиться важных показателей в оказании помощи пациентам с инсультом. Смертность от этого недуга снизилась на 31%.

- Мы реализовали новый проект взаимодействия со скорой медицинской помощью. Как только «скорая» вывозит пациента с инсультом из дома, информация об этом поступает в БСМП. Невролог встречает пациента в дверях. Минуя приемный покой, они перемещаются на компьютерную томографию, а через 18 минут получают результат и диагноз, – пояснил главврач.

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