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НовостиОбщество8 февраля 2023 13:39

В Казани на проспекте Универсиады из-за ДТП образовалась огромная пробка

Там произошло три аварии
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Затор образовался по направлению к центру города.

Затор образовался по направлению к центру города.

Фото: Предоставлено очевидцами

В эту среду, 8 февраля, ближе к концу рабочего дня в Казани на проспекте Универсиады образовалась огромная пробка. Она растянулась от Аметьевской магистрали до улицы Шаляпина в сторону центра города. Согласно сервису Яндекс.Пробки, там произошли три аварии. Машины заняли все три полосы проезжей части и с трудом двигаются вперед.

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