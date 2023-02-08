В Казани на проспекте Универсиады из-за ДТП образовалась огромная пробка

Затор образовался по направлению к центру города. Фото: Предоставлено очевидцами

В эту среду, 8 февраля, ближе к концу рабочего дня в Казани на проспекте Универсиады образовалась огромная пробка. Она растянулась от Аметьевской магистрали до улицы Шаляпина в сторону центра города. Согласно сервису Яндекс.Пробки, там произошли три аварии. Машины заняли все три полосы проезжей части и с трудом двигаются вперед.

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