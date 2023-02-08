В Казани женщина после удаления шейки матки смогла родить двоих детей

Врачи смогли сделать так, чтобы, несмотря ни на что, женщина все равно стала мамой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уникальный для Татарстана случай зафиксирован в казанской городской клинической больнице №7. Пациентка медучреждения смогла выносить и родить двоих детей после удаления шейки матки из-за онкологии.

Во время прохождения обследования женщине был поставлен страшный диагноз – рак. Позже ей выполнили трахелэктомию – полное удаление шейки матки и части влагалища, а также тазовых лимфатических узлов, рассказали в пресс-службе больницы. Во время процедуры врачам удалось сохранить маточные сосуды, это важно для обеспечения кровоснабжения плода во время возможной беременности.

Через некоторое время после операции пациентка забеременела и родила здорового ребенка. А на днях, спустя четыре года после появления на свет первенца, она вновь стала мамой.

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