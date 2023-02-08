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НовостиОбщество8 февраля 2023 13:00

В Казани женщина после удаления шейки матки смогла родить двоих детей

Ей поставили страшный диагноз – рак
Роман ЕФРЕМОВ
Врачи смогли сделать так, чтобы, несмотря ни на что, женщина все равно стала мамой.

Врачи смогли сделать так, чтобы, несмотря ни на что, женщина все равно стала мамой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уникальный для Татарстана случай зафиксирован в казанской городской клинической больнице №7. Пациентка медучреждения смогла выносить и родить двоих детей после удаления шейки матки из-за онкологии.

Во время прохождения обследования женщине был поставлен страшный диагноз – рак. Позже ей выполнили трахелэктомию – полное удаление шейки матки и части влагалища, а также тазовых лимфатических узлов, рассказали в пресс-службе больницы. Во время процедуры врачам удалось сохранить маточные сосуды, это важно для обеспечения кровоснабжения плода во время возможной беременности.

Через некоторое время после операции пациентка забеременела и родила здорового ребенка. А на днях, спустя четыре года после появления на свет первенца, она вновь стала мамой.

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