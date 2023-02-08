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НовостиОбщество8 февраля 2023 12:52

Директор и 16 учителей сельской школы после разговора с главой Тукаевского района передумали увольняться

Фаиль Камаев прокомментировал произошедший скандал
Роман ЕФРЕМОВ
По словам Камаева, педагоги продолжают свою работу в школе.

По словам Камаева, педагоги продолжают свою работу в школе.

Фото: Татьяна Коркина

Глава Тукаевского района Фаиль Камаев прокомментировал скандал вокруг Малошильнинской школы, откуда посреди учебного года планировали уволиться директор и 16 учителей. По его словам, вопрос решен, и никто никуда не увольняется - все педагоги остаются на своих рабочих местах.

- Сегодня лично провел встречу с коллективом школы. У нас состоялся откровенный разговор. Выслушал каждого. Уверяю, что предложения и замечания учителей по организации учебного процесса будут учтены в дальнейшей работе! Мы уже приняли ряд конструктивных решений, - заявил Камаев. - Директор школы, Рузаль Ильдусович, и педагоги продолжают свою работу в школе. Договорились, что будем на прямой связи.

Глава района также сообщил, что уже дал поручение организовать льготный проезд для учителей от Набережных Челнов до Малошильнинской школы и обратно.

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