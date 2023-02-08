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НовостиДом. Семья8 февраля 2023 12:38

«Лучшей собакой Таможни России - 2022» стала лабрадор Джесси из Казани

Благодаря своему нюху она нашла в аэропорту более 55 миллионов незадекларированных рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ее специализация поиск денег.

Ее специализация поиск денег.

Фото: скриншот

В Москве в торжественной обстановке были объявлены победители рейтинга «Лучшие собаки России - 2022». Среди таможенных собак лучшей в стране стала лабрадор «Жемчужина Булгар Лучик Солнца» - Джесси, из Казани.

Вместе со своим наставником инспектором Татарстанской таможни Артемом Бозиным она ведет службу в казанском аэропорту.

- В тандеме они работают два года и пятилетняя собака с полуслова понимает своего хозяина, - отметили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Джесси специализируется на поиске денежных купюр. У собаки настолько отменный на них нюх, что только за 2022 год она выявила 61 факт перемещения банкнот, которые хотели незаметно ввезти или вывезти без декларации. Речь идет о купюрах, в том числе и в валюте, превышающих эквивалент в 55 миллионов рублей

Напомним, что в прошлом году еще одна собака из Казани удостоилась победы в номинации «Лучшая служебная собака – спасатель России». Это дратхаар Гретта.

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