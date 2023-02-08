В Набережных Челнах осудили мужчину, который дважды выстрелил в лицо приятеля

Пистолет был травматическим, иначе все могло закончится смертью. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителя Набережных Челнов суд признал виновным по двум уголовным статьям: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

- Ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением ограничений на определенные действия. Данный приговор пока не вступил в законную силу, - сообщили «КП-Казань» в пресс-службе Набережночелниского городского суда.

Было доказано, что 20 ноября 2021 года около полуночи в подъезде дома на улице Полякова в Набережных Челнах. В компании молодых мужчин возникла ссора. Обвиняемый, будучи пьян, ударил головой в лицо одного из своих приятелей. После чего он вынул из кобуры травматический пистолет, снял с предохранителя и выстрелил в сторону обидчика. К счастью не попал.

Потерпевший решил убежать, но оппонент нагнал его. Развернул лицом к себе, приставил пистолет вплотную к лицу и начал оскорблять. Тут подоспел третий участник компании, он попытался разнять приятелей и оттолкнул того, что был с пистолетом. Тот падая дважды выстрелил в лицо миротворцу. Как потом заявил на суде мужчина, выстрелы произошли случайно.

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