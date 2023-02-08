В Татарстане осудили экс-главу бюджетного учреждения, которая забирала премии сотрудников

Она признала свою вину и вернула похищенные деньги Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Состоялся суд над экс-руководителем муниципального бюджетного учреждения Камско-Устьинского района. Она была признана виновной сразу по трем статьям уголовного кодекса: «присвоение или растрата», «мошенничество с использованием служебного положения» и «превышение должностных полномочий», сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

- В итоге женщину приговорили к 3,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года, а также с лишением права занимать определенные должности. Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - отметили в надзорном ведомстве.

Как было установлено в суде, с 2019 по 2022 год руководитель учреждения, используя служебное положение, необоснованно издавала приказы о выдаче премий себе и двоим сотрудникам, после чего забирала часть денег. Помимо этого, женщина фиктивно трудоустроила двух человек, один которых ее родственник, за которых она получала зарплату. В результате всего этого бюджету Татарстана был причинен ущерб на сумму 245 тысяч рублей. Кстати сама бывший руководитель свою вину признала и вернула деньги.

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