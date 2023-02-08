Власти Набережных Челнов выделили местным перевозчикам субсидии на 125 миллионов рублей

Это должно возместить им недополученные доходы, в том числе за перевозку детей и льготников. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Руководитель Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов подписал постановление о выделении городским перевозчикам субсидий на 125 миллионов рублей.

Так, согласно документу, 105 миллионов они получат взамен выпадающих доходов. Все эти деньги распределят между компаниями, которые в Набережных Челнах на автобусах перевозят детей и льготников. Средства на их счет будут поступать каждый месяц из-за расчеты недополученных доходов за указанный период.

Остальные 20 миллионов были выделены для электротранспорта. Эти средства должны возместить доход перевозчиков, которые они недополучили в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года. Речь идет о разницы между установленным тарифом и себестоимости перевозки одного человека.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram