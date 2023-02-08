В Набережных Челнах на пожаре в доме спасли женщину

Возгорание произошло в одной из квартир Нового города. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту среду, 8 февраля, в 12.45 в экстренные службы поступила информация о пожаре на четвертом этаже дома №2 в 17 комплексе Нового города Набережных Челнов. Возгорание возникло в квартире, сообщил в МЧС Татарстана.

Дым быстро распространился по подъезду и отрезал путь к эвакуации жительнице одной из квартир. Пожарные спасли женщину. Они надели на нее специальную маску, которая была присоединена к баллону со сжатым воздухом. Женщину вывели на улицу. Вскоре был потушен и сам огонь. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания установят специалисты Госпожнадзора.

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