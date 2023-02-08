Олег Николаев поручил до 17 февраля определиться с месторасположением вытрезвителя и создать план по его созданию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чувашии в 2023 году планируют открыть вытрезвитель. Однако вопрос с изысканием здания под эти цели пока не решен.

Так, до 17 февраля необходимо определиться с месторасположением вытрезвителя и создать план по его созданию, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Олег Николаев.

Он объяснил необходимость создания такого учреждения с желанием помочь людям, избежать смертей, которые чаще всего происходят в холодное время года. Напомним, за декабрь и январь от переохлаждения на улице в республике скончались 20 нетрезвых граждан.

Отметим, ежегодно в Минздрав Чувашии поступают от 3,5 до 5,5 тысячи человек в состоянии алкогольного опьянения. Из них лишь 0,5% нуждаются в оказании специализированной медпомощи.

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