«Вознаграждаются ли добрые поступки?» - на этот вопрос ответили взрослые и дети «Дома вдали от дома» в городе Казань

Фото: Бесплатный Семейный дом БФ «Семья вместе»

В Бесплатном Семейном доме БФ «Семья вместе» прошел очередной сеанс сказкотерапии, который помог рассказать детям о важном простыми словами и интересным сюжетом.

С проектом сказкотерапии жители нашего Дома впервые познакомились в 2016 году благодаря нашему доброму Другу – Анастасии Исаевой, заместителю председателя Общественной палаты РТ. Именно она стала инициатором этого проекта и продолжает его реализовывать ежегодно в социальных учреждениях республики. Проекту сказкотерапии уже 8 лет, а нашему Дому в июле этого года исполнится 10 лет, и мы будем праздновать большой юбилей!

Сегодня сказку для наших детей прочитала Ригина Садыкова, основатель АНБО «Игелек» – она познакомила всех с «Зимней сказкой» С. Топелиуса. Заинтересованные детские глаза, вопросы ребят и взрослых о смысле сказки показали нам, насколько важна для них сказкотерапия.

Атмосферу «Зимней сказки» помогла создать художница Ангелина Ташкинова. На глазах детей на белом холсте, как по волшебству, появился настоящий зимний лес, где и произошла эта волшебная и добрая история. Эту атмосферу помогли создать и сотрудники Дома – всю сказку сопровождали приятная музыка и лесные звуки. Они позволили детям и родителям почувствовать себя в зимнем лесу рядом с героями.

После сказкотерапии за чашечкой ароматного чая со вкусными угощениями от наших гостей дети и взрослые обсудили прочитанную сказку и поделились своими эмоциями. На вопрос директора Семейного дома Юлии Марковой «Чему нас учит эта сказка?» дети ответили, что нужно уметь находить повод радоваться обычным вещам в нашей жизни. А если еще и помогать просто так – то добро вернется.

Юлия Маркова отметила, что быть добрыми и бескорыстными очень важно. Добро никогда не забывается, оно вознаграждается.