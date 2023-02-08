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НовостиОбщество8 февраля 2023 9:34

В Казани с 21 февраля из-за Солнца ожидаются перебои телевещания

Проблемы могут наблюдаться до весны включительно
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Картинка в телевизоре может пропадать от нескольких секунд и до пяти минут

Картинка в телевизоре может пропадать от нескольких секунд и до пяти минут

Фото: скриншот

С 21 февраля и по 16 марта в Казани ожидаются перебои телевещания. Причина в солнечной интерференции, сообщает мэрия города со ссылкой на татарстанский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Ухудшения картинки – «замирание» и полное пропадание картинки в телевизоре от нескольких секунд и до пяти минут, будут возникать с 11.57 до 13.06.

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