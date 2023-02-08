Альметьевский район возглавил рейтинг развития районов Татарстана за 2022 год

Данный рейтинг является предварительным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Альметьевский район расположился на первой строчке в рейтинге социально-экономического развития районов Татарстана за 2022 год. Также в топ-3 вошли Лаишевский район и Казань, сообщает Минэкономики республики.

Также неплохие показатели оказались в Тукаевском, Нижнекамском, Новошешминском, Верхнеуслонском, Елабужском и Пестречинском районах, а также в Набережных Челнах. Аутсайдерами рейтинга стали Спасский, Тюлячинский, Агрызский, Арский, Дрожжановский и Балтасинский районы.

Отметим, рейтинг является предварительным по причине того, что при расчетах интегральных показателей Минэкономики республики использовало данные по инвестициям в основной капитал и по добавленной стоимости на январь-сентябрь 2022 года.

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