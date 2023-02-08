В Казани контролеры угощали морковью безбилетников в трамваях и троллейбусах

Морковь была чистая и упакованная, поэтому "зайцы" начали ее поедать прямо в салоне общественного транспорта. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В столице Татарстана сотрудники контрольно-ревизионного отдела МУП «Метроэлектротранс» провели проверку в трамваях и троллейбусах – искали безбилетников. «Зайцам» раздавали морковь, после чего просили оплатить проезд или выйти из транспорта.

Казанцев, конечно, такая необычная проверка удивила. Кто-то начинал есть морковь прямо на пассажирском сидении. К счастью, она была чистой и аккуратно упакованной. В результате каждый из обнаруженных «зайцев» поездку оплатил.

Всего для проведения необычной проверки было заготовлено несколько килограммов моркови.

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