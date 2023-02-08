Умерла Венера Мусина, журналистка из Набережных Челнов

О дате прощания и похоронах пока неизвестно. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

8 февраля умерла журналистка из Набережных Челнов Венера Мусина. Ее не стало на 62 году жизни. Об утрате сообщили ее коллеги по цеху. В понедельник, 6 февраля, Мусина оказалась в больнице, где ее срочно прооперировали. В итоге она скончалась в реанимации. О дате прощания и похоронах пока неизвестно.

Известно, что в татарстанский автоград Венера Мусина приехала после окончания факультета журналистики КФУ. После долгое время проработала на радио КАМАЗа. Затем занималась частным бизнесом и стала автором нескольких книг.

По словам коллег, им трудно поверить, что они больше никогда не увидят ее и не услышат ее смех. Мусину они описывают как оптимистичного человека, надежного друга, который всегда готов прийти на помощь.

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