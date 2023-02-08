«Татаркино» приглашает на кастинг!

13 и 14 февраля в здании учреждения культуры «Татаркино» пройдет кастинг для съемок полнометражного фильма по одноименной повести народного писателя Татарстана Нурихана Фаттаха «Кырык дүртнең май аенда» («В мае сорок четвертого»). Съемочная группа ищет актеров на главные роли.

Фильм снимается на средства Министерства культуры РТ под руководством Арского землячества. Продюсер фильма – директор Тинчуринского театра, руководитель Арского землячества, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов.

Проводить отбор будет директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, режиссер картины Александр Далматов, директор проекта, актер Тинчуринского театра, заслуженный артист Татарстана Ирек Хафизов, вдова писателя Нурихана Фаттаха, заслуженный врач Татарстана Руфина Фаттахова.

На кастинг приглашаются молодые актеры на роли Хамдии, Салима, Азата, а также подростки 10-13 лет худощавого телосложения на роль Альтафа. Также группа ищет актрису 50-60 лет хрупкого телосложения на роль Камиляттай, матери главной героини.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ – ВЛАДЕНИЕ ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ В СОВЕРШЕНСТВЕ. Это обусловлено тем, что фильм будет сниматься на родном языке писателя.

Желающих принять участие в кастинге приглашаем по адресу: г. Казань, ул. Петра Алексеева, д. 3.

Начало кастинга в 10:00.

Ссылка на предварительную запись

Ссылка на группу