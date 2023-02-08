В Нижнекамске "Ак Барс" обыграл "Нефтехимик" и вышел в плей-офф Кубка Гагарина

"Ак Барс" с 79 баллами занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

7 февраля, в Нижнекамске на льду встретились местный "Нефтехимик" и казанский "Ак Барс". Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ и закончился со счетом 4:3 в пользу гостей. Благодаря этой победе казанская команда обеспечила себе место в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

- Мы готовились к матчу, предполагали, что будет непростая игра, говорили об этом. И убедились, что соперник на самом деле играл хорошо, - заявил после матча главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.

Отметим, "Ак Барс" с 79 баллами занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а "Нефтехимик" с 61 очком расположился на девятой строчке.

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Игра прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ (подробнее)

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