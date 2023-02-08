За два месяца зимы в Чувашии из-за морозов умерли 40 человек

Более 70 человек получили обморожение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии за декабрь и январь 2023 года зафиксировано 116 случаев переохлаждения, в результате которых 76 человек, в том числе трое детей, получили обморожения различной степени тяжести, а 40 человек погибли. Об этом со ссылкой на Республиканский центр медицины катастроф сообщили на еженедельном совещании при главе Чувашии.

Жертвами мороза чаще всего становились находящиеся в нетрезвом состоянии люди. На эту категорию случаев пришлось 20 смертей.

- Любая статистика печальна, когда люди уходят из жизни по вот таким жизненным обстоятельствам. Для нас это повод проанализировать всю систему жизнеобеспечения, - сказал глава республики Олег Николаев. - Обязательно надо делать все возможное и даже чуть больше, чтобы помочь каждому человеку.

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