В Татарстане в 2023 году на очищение водоемов направят 276,3 миллиона рублей

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 февраля. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане на очищение водоемов направят 276,3 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, речь идет о Тюлячинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Актанышском районах и Агрызе. Там будут проводить работы по очищению и экореабилитации озер, а также противопаводковые и руслорегулирующие мероприятия.

Отметим, заявки на участие в тендере принимаются до 14 февраля. Все работы по нему должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.

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