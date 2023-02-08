В Казани восстановят монументальную живопись в Петропавловском соборе с колокольней

Заявки на участие в тендере принимаются до 27 февраля. Фото: Антон ПИКУС

В Казани планируют восстановить утраченную монументальную живопись в Петропавловском соборе с колокольней. На доработку проектного плана реставрационных работ из федерального бюджета направят пять миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, площадь монументальной живописи составляет 500 квадратных метров. От подрядчика требуется выяснить, какие элементы первоначального облика были утрачены, опираясь на архивные и библиографические сведения. Также он должен подготовить эскизный проект и провести экспериментальные реставрационные работы в целях обеспечения безопасности объекта культурного наследия.

Отметим, заявки на участие в тендере принимаются до 27 февраля. Проект должен быть готов до конца февраля 2024 года.

Напомним, в декабре 2022 года в Казани на продолжение реставрационных работ в Петропавловском соборе направили еще 38,5 миллиона рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

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