В Высокогорском районе легковушка влетела в грузовик, один человек погиб

Чтобы извлечь тело погибшего из искореженной машины, пришлось позвать на помощь спасателей со специнструментом. Фото: ГИБДД Татарстана

В эту среду, 8 февраля, в Высокогорском районе произошло смертельное ДТП. Там на 806 километре дороги М-7 «Москва - Уфа» водитель легкового автомобиля ВАЗ 2114 врезался в грузовик «КАМАЗ», который стоял на обочине попутного направления.

- В результате аварии на месте от полученных травм скончался 51-летний водитель отечественной легковушки, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

Чтобы извлечь тело погибшего из искореженной машины, пришлось позвать на помощь спасателей со специнструментом. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

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