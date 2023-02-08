В Высокогорском районе ликвидацию хранилища радиоотходов отложили на два года

На месте хранилища радиоотходов появится "коричневая" или "зеленая" площадка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Высокогорском районе ликвидацию хранилища радиоактивных отходов отложили на 2024-2025 года. Речь идет о спецкомбинате "Радон". На его месте появится "коричневая" или "зеленая" площадка.

Данное хранилище в 2014 году обещали ликвидировать к 2021-2022 годам. А сбором, транспортировкой, переработкой и хранением содержимого занимался ФГУП "РосРАО", который в 2020 году был переименован во ФГУП "ФЭО". Туда поступают отходы не ядерного происхождения, а бытовые. Это грунт, деньги, одежда, в которых содержится радиация, а также отходы онкологических центров, сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Татарстана.

Отметим, "Радон" - это эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию радиоактивных отходов и охране окружающей среды. В этом году в его ведение передали ФГУП "ФЭО". Теперь объект входит в список отнесенных к категории чрезвычайного риска.

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