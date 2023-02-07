Жителя Татарстана осудили на три года за пьяное ДТП, в котором погибла его мать

Женщина умерла уже в больнице. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Верхнеуслонский районный суд вынес приговор 46-летнему жителя Камско-Устьинского района. Мужчину признали виновным в ДТП, в котором погибла его собственная мать. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Авария произошла 7 сентября 2021 года на трассе Казань – Ульяновск на территории Верхнеуслонского района. Подсудимый находился в состоянии опьянения, но решил сесть за руль. В салоне автомобиля кроме него находилась его мать.

В итоге водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги, врезалась в столб и перевернулась. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в одной из больниц Казани.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

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