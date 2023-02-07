В Казани 8 февраля ожидается туман и до 23 градусов мороза

Днем температура воздуха будет колебаться на отметках от 8 до 10 градусов со знаком "минус". Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани в ближайшие сутки резких изменений погоды не запланировано. Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, 8 февраля на территории столицы республики будет облачно с прояснениями, без осадков. Кроме того, ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит от 18 до 20 градусов мороза. При прояснениях столбик термометра опустится до 23 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться на отметках от 8 до 10 градусов со знаком "минус".

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