Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 16:42

В Казани 8 февраля ожидается туман и до 23 градусов мороза

Осадков не прогнозируется
Рината СТРЕБКОВА
Днем температура воздуха будет колебаться на отметках от 8 до 10 градусов со знаком "минус".

Днем температура воздуха будет колебаться на отметках от 8 до 10 градусов со знаком "минус".

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани в ближайшие сутки резких изменений погоды не запланировано. Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, 8 февраля на территории столицы республики будет облачно с прояснениями, без осадков. Кроме того, ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит от 18 до 20 градусов мороза. При прояснениях столбик термометра опустится до 23 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться на отметках от 8 до 10 градусов со знаком "минус".

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram