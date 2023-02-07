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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 16:20

В Йошкар-Оле на парковке МФЦ сгорел автомобиль

Самостоятельно потушить пламя очевидцы не смогли
Рината СТРЕБКОВА
Машина воспламенилась за считанные секунды.

Машина воспламенилась за считанные секунды.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Утром 7 февраля в Йошкар-Оле сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. ЧП произошло в 8.20 на стоянке МФЦ на улице Эшкинина. Водитель припарковал автомобиль и вышел. При этом, двигатель остался включенным.

Через несколько минут из моторного отсека стали вырываться клубы дыма и пламя. Очевидцы сразу позвонили в МЧС, но попытались потушить огонь самостоятельно. Правда, сделать это им не удалось.

Пожар смогли потушить только прибывшие на вызов спасатели. Предполагаемая версия случившегося - неисправность электрооборудования транспортного средства.

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