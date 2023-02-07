В Йошкар-Оле пьяный лихач на снегоходе пытался ускользнуть от погони полицейских

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Фото: скриншот с видео

В Йошкар-Оле сотрудникам дорожной полиции пришлось устроить погоню за мужчиной на снегоходе. Все произошло на улице Водопроводной. Патрульный экипаж обратил внимание на снегоход, который ехал по проезжей части.

Полицейские потребовали от него остановиться, но тот отказался. Началась погоня. Во время погони управлявший снегоходом мужчина многократно нарушал ПДД. Он выезжал на встречку, вилял по полосе, на высокой скорости проезжал перекрёстки.

Однако в результате нарушитель не справился с управлением и врезался в сугроб. Выяснилось, что за рулём снегохода находился 39-летний житель Медведевского района. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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