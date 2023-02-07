В Лениногорске в одном из баров нашли 120 литров просроченного пива

Вся алкогольная продукция изъята из продажи. Фото: Госалкогольинспекция РТ.

В одном из баров Лениногорска обнаружили крупную партию просроченного пива. Об этом сообщает пресс-служба Госалкогольинспекции Татарстана. Так, среди товара обнаружили четыре наименования пива и сидра по 30 литров каждого. Каждый сорт оказался с истекшим сроком годности.

Вся алкогольная продукция в общем объеме 120 литров изъята из продажи. Руководству бара грозит административная ответственность.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram