За подписку на Telegram-канал CdoGEO любой курс профессиональной переподготовки за 37 000 рублей!

Подписывайтесь на Telegram-канал CdoGEO и учитесь по любой программе профессиональной переподготовки в полностью дистанционном формате по «студенческой» цене — 37 000 рублей!

Фото: предоставлено пресс-службой

Условия акции:

1.Подписаться на Telegram-канал

2.Выбрать интересующий курс профессиональной переподготовки на сайте CdoGEO

3.Заполнить заявку на сайте и в строке «ФИО полностью» добавить слово «Телеграм» (пример: Иванов Иван Иванович Телеграм). Это очень важно, так мы сможем понять, что вы участвуете в акции и найдем вас среди подписчиков канала.

Какие программы участвуют в акции?

В рамках акции участник может пройти курс по любой программе профессиональной переподготовки в полностью дистанционном формате (260 часов).

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Центр дополнительного профессионального образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) реализует курсы профпереподготовки:

Специалист по метрологии

Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Бурение горизонтальных нефтяных и газовых скважин в осложненных условиях

Гидродинамическое моделирование для оптимизации системы разработки месторождения, повышения нефтеотдачи и снижения затрат

Нефтегазовое дело. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, методы повышения нефтеотдачи

Нефтегазовое дело. Технологии добычи нефти из резервуаров с трудноизвлекаемыми запасами. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (трудноизвлекаемые запасы), методы повышения нефтеотдачи. Снижение эксплуатационных затрат, менеджмент в нефтегазовой отрасли

Инженерная геология и гидрогеология

Переводчик в сфере геологии и нефтегазовых технологий

Экономика, менеджмент и финансы в нефтегазовой отрасли

Инженерно-геологические изыскания в строительстве

Геология и геохимия нефти и газа

Кадастровая деятельность

Геофизика: Геофизические исследования скважин

Геофизика: Сейсморазведка

Геофизика: Геонавигационное сопровождение в процессе бурения

Маркшейдерское дело

Геодезия