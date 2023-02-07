Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с главой Росприроднадзора рекультивацию иловых полей

В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, в том числе в области охраны окружающей среды и природопользования. Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланой Радионовой. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ.

В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, в том числе в области охраны окружающей среды и природопользования. Кроме того, Минниханов и Радионова обсудили проект рекультивации иловых полей, который реализуется в Татарстане в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Как отмечают в пресс-службе главы Татарстана, иловые площадки занимают площадь около 100 гектар и находятся в непосредственной близости от водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища, тем самым представляя потенциальную угрозу для водного объекта.

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