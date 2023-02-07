В Казани 9 февраля отключат воду в некоторых домах на улице Ершова

воды не будет в трех домах по улице Николая Ершова Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани вновь запланировано отключение воды. Так, 9 февраля воды не будет в некоторых домах Советского района столицы Татарстана. Это связано с переврезкой водопровода в жилом доме с подземной автостоянкой. Об этом сообщают в МУП «Водоканал».

По данным ведомства, воды не будет в домах № 65б корп.1, 2, 3 по улице Николая Ершова с 9:00 9 февраля до 6:00 10 февраля. Жителей Казани просят заранее запастись водой.

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