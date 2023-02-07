Оснащенные лаборатории, летние практики и лучшие преподаватели: почему абитуриенты выбирают Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ?

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Сотрудники Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета регулярно проводят профориентационные встречи со школьниками и студентами колледжей, где рассказывают о профессиях геолога, геофизика, нефтяника, метролога.

В январе встреча прошла со студентами 3 курса Лениногорского нефтяного колледжа и учащимися школ 9-11 классов. Будущие абитуриенты спрашивали о вступительных испытаниях, проходных баллах, стоимости обучения, возможностях заочного обучения и средней зарплаты в отрасли.

Заместитель директора ИГиНГТ по практикам и взаимодействию с работодателям Андрей Терехин, преподаватель кафедры геофизики и геоинформационных технологий Екатерина Ячменёва, ведущий специалист по профориентационной работе Ирина Бабайкина подробно ответили на все вопросы студентов и школьников.

- Профориентационные встречи важны ученикам, так как они позволяют получить ответы на вопросы из первых уст, благодаря чему у абитуриентов исчезают страхи при выборе учебного заведения и принятие решения становится более осознанным, – сказала директор школы №2 Ольга Платонова.

Как подчеркнул Андрей Терехин, Казанский федеральный университет – это старейший вуз России. Подготовка студентов в Института геологии и нефтегазовых технологий ведется по двум направлениям:

– «Геология» (профили: «Геология», «Геофизика», «Инженерная геология и гидрогеология» и «Геология и освоение месторождений нефти и газа»)

– «Нефтегазовое дело» (профиль: «Разработка месторождений углеводородов»)

Студенты Института геологии и нефтегазовых технологий занимаются в аудиториях и лабораториях, оснащенных новейшим оборудованием. Здесь они ставят опыты, добывают материал для научных работ, учатся строить геологические и гидродинамические модели.

Учеба в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ не ограничивается стенами аудиторий и лабораторий. Весной студенты отправляются на геологические разрезы Татарстана и Урала, где проходят практику, изучают минералы, полевые методы исследований, а главное – впитывают романтику профессии вместе с запахом костра и песнями под гитару. Студенты старших курсов проходят производственные практики на оплачиваемых должностях в ведущих нефтегазовых предприятиях.

Казанский федеральный университет – единственный вуз России, на базе которого создан Научный центр мирового уровня в области нефтегазового дела «Рациональное освоение жидких углеводородов планеты».

Кроме того, КФУ выиграл грант по программе «Приоритет – 2030», одним из стратегических направлений которого является «Российский энергетический переход: баланс природного потенциала и глобальных трендов».

- А главное – выпускники Института геологии и нефтегазовых технологий высоко ценятся в российских и международных компаниях, а потому никогда не остаются без работы, – отметил Андрей Анатольевич.