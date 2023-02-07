Два новых детсада строят в Ново-Савиновском районе Казани

Один из них откроет свои двери уже в сентябре 2023 года. Фото: мэрия Казани

В этот вторник, 7 февраля, мэр Казани Ильсур Метшин выехал в Ново-Савиновский район города, чтобы проверить ход строительства двух новых детсадов на 220 места каждый. Все они находятся на одной улице – улица Адоратского.

Первый из них возводится в рамках нацпроекта «Демография» и будет готов принять детей уже в сентябре этого года, в том числе и ребят с ограниченными возможностями здоровья. 100 из 220 мест здесь предусмотрены для малышей в возрасте до 3 лет, остальные 120 – для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Всего будет организовано 12 групп. В итоге детсад вместе с прилегающей территорией займет площадь 9,1 тысячи квадратных метров.

Как показал подрядчик мэру, у здания уже есть кровля, подготовлены инженерные сети, также осталось провести внутреннюю отделку. В то же время на соседнем земельном участке началось строительство еще одного детского сада.

- Ново-Савиновский район достаточно обжитый, однако здесь не хватает детсадов, а те, что есть, уже переполнены. Именно поэтому было принято решение о строительстве здесь сразу двух новых дошкольных учреждений на 220 мест каждый, – объяснил Метшин.

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