«Открытие», РНКБ и ВТБ решили объединить свои банкоматные сети

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С 7 февраля клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ смогут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций. Создание единого парка устройств самообслуживания станет первым этапом интеграции новых банков в Группу ВТБ и доведет число доступных для них банкоматов почти до 20 тысяч.

На этапе объединения ВТБ, банк «Открытие» и РНКБ отменяют комиссии по снятию и внесению наличных в своих устройствах для розничных клиентов. Воспользоваться сервисом смогут владельцы всех карт банков ВТБ, «Открытие» и РНКБ. Лимиты на снятие наличных и пополнение карточных счетов будут зависеть от тарифного плана, установленного банком-эмитентом карты.

Единая банкоматная сеть объединенных банков превысит 19,5 тысячи устройств, из которых 14,4 тысячи устройств относятся к ВТБ, 3,7 тысячи – к «Открытию», 1,5 тысячи – к РНКБ.