За 2022 год в Татарстане выявили свыше 500 нарушений земельного законодательства

Чаще всего речь идет именно о самовольном занятии участков. Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Государственные земельные инспекторы за 2022 год провели в Татарстане 575 проверок, в ходе которых зарегистрировали 560 нарушений. В результате чего было выдано 528 предписаний и наложено штрафов более чем на пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

- Так, только в Казани за указанный период выявили 170 нарушений земельного законодательства. Далее 28 нарушений было зафиксировано в Нижнекамском районе, 27 – в Лениногорском районе, 26 – в Актанышском районе, 25 – в Высокогорском районе, 23 – в Нурлатском районе, 22 – в Тукаевском районе, и по 21 – в Заинском и Пестречинском районах, - отметили в управлении.

Больше всего эти нарушения касались именно самовольного занятия земель.

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