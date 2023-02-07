Минниханов совместно с зампредом правления "Газпрома" осмотрели цеха "Казанькомпрессормаша"

После экскурсии состоялась презентация дальнейшего развития "Казанькомпрессормаша". Фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов совместно с зампредом правления "Газпрома" Виталием Маркеловым осмотрели цеха "Казанькомпрессормаша". Там они ознакомились с деятельностью предприятия, сообщает пресс-служба главы региона.

После экскурсии состоялась презентация дальнейшего развития "Казанькомпрессормаша". Также были озвучены планы по строительству новых цехов сборки и испытаний компрессорных установок. Далее состоялось совещание, где были обсуждены результаты работы предприятий по ряду направлений и шаги по реализации совместных проектов с ПАО "Газпром".

Минниханов отметил, что для успешной реализации программ развития цехов имеются все возможности и достаточные компетенции. В связи с этим важно продолжать работу по данному направлению и достигать намеченных целей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram