СКР завершил расследование дела экс-ректора Ильшата Гафурова о заказном убийстве

Сам Гафуров свою вину так и не признал. Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Более 20 лет прошло с момента заказного убийства елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова, как за причастность к этому преступлению готовы осудить бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова. СКР завершил расследование его уголовного дела, в рамках которого экс-руководителю казанского вуза было предъявлено обвинение в подстрекательстве к совершению убийства. Защита Гафурова до сих пор упирает в суде на то, что преследование ее клиента незаконно, однако безуспешно, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, экс-ректор КФУ был задержан в Казани еще в декабре 2021 года после церемонии награждения премией «Студент года». Его тут же отвезли в Москву.

Жертвой преступления, которое было совершено в 1999 году, стал депутат-бизнесмен из Елабуги Айнар Исрафилов. Он был совладельцем рынка в своем городе, который в какой-то момент перешел в собственность местной администрации. Последней тогда как раз и руководил Ильшат Гафуров. Они долгое время не могли договориться о том кому будут платить торговцы за места на рынке. Видимо, страсти накались настолько, что дело в итоге дошло до заказного убийства.

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