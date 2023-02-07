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НовостиОбщество7 февраля 2023 11:45

В Татарстане утвердили план мероприятий по защите населения от половодья весной 2023 года

Он предусматривает выполнение действий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Контролировать выполнение плана будет МЧС Татарстана.

Контролировать выполнение плана будет МЧС Татарстана.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане утвердили план мероприятий по защите населения в период весеннего половодья 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

Согласно документу, план действий предусматривает предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Так, МЧС Татарстана поручено в период весеннего половодья организовывать выезды в населенные пункты республики, которые находятся в зоне возможного затопления. А от Гидрометцентра региона требуется предоставление прогнозов максимального уровня воды в реках, а также данных о текущем состоянии водных объектов.

Отметим, контролировать выполнение плана будет МЧС Татарстана. Ведомству необходимо до 16 мая предоставить отчеты по проведенным мероприятиям.

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