Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил о планах сделать из заброшенного причала смотровую площадку

По словам градоначальника, об этом попросили сами горожане. Фото: nabchelny.ru

Из заброшенной причальной стенки на реке Мелекеске около жилого комплекса «Междуречье» в Набережных Челнах намерены сделать смотровую площадку. Об этом сообщили на совещании мэрии.

Как уточнил глава города Наиль Магдеев, привести в порядок причальную стенку попросили сами местные жители.

- Взялись, а документов нет. Выяснилось, что она нигде на балансе не стоит, - отметил при этом градончальник.

Теперь исполком города должен оформить на объект право собственности и только после этого сможет заняться ее благоустройством.

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