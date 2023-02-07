В Чувашии педофила, который дважды надругался над 6-летней девочкой, приговорили к 13,5 годам колонии

Мужчина так и не признал своей вины.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
63-летнему жителю Аликовского муниципального округа судом был вынесен обвинительный приговор за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Мужчину приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима, сообщили в следственном комитете Чувашии.
- Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - также отметили в ведомстве.
Было доказано, что в июне прошлого года злоумышленник в одной из деревень Аликовского муниципального округа мужчина дважды заманил 6-летнюю девочку на территорию своего домохозяйства, где надругался над ней.
Стоит отметить, что осужденный так и не признал свою вину в совершенном. И это при том, что ее полностью доказывали показания самого ребенка и свидетелей, а также результаты судебных экспертиз.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram