7 февраля первому гендиректору «КАМАЗа» Льву Васильеву исполнилось 98 лет

Лев Васильев родился в Москве в 1925 году. Фото: kamaz.ru

Во вторник, 7 февраля, в Набережных Челнах свой 98-й день рождения отмечает первый гендиректор «КАМАЗа» Лев Васильев. Именинника уже поздравили сотрудники предприятия и его действующий генеральный директор Сергей Когогин.

По словам Когогина, для многих камазовцев и жителей Набережных Челнов история развития предприятия и города неразрывно связано с именем Льва Васильева. Благодаря ему были реализованы масштабные и амбициозные проекты, а также строительство крупнейшего завода в России.

Отметим, Лев Васильев родился в Москве в 1925 году. В годы войны он воевал в звании старшего сержанта. После работал рядовым инженером на Московском заводе малолитражных автомобилей. В 1969 году в Набережных Челнах его назначили гендиректором строящегося комплекса заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъемности - будущего «КАМАЗа». По его четким руководством в рекордные сроки было запущено огромное производство.

Напомним, в октябре 2022 года в Набережных Челнах состоялось открытие бюста первому гендиректору завода «КАМАЗ» Льву Васильеву. В торжественном мероприятии принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

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