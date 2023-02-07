В Татарстане минимальный потребительский бюджет увеличили на 105 рублей

Размер минимального потребительского бюджета за III квартал составлял 21,1 тысячи рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Татарстана увеличили стоимостную величину минимального потребительского бюджета за IV квартал 2022 года на 105 рублей. Теперь он утвержден в размере 21,2 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отметим, минимальный потребительский бюджет - это стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, обеспечивающих удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Напомним, размер минимального потребительского бюджета за III квартал составлял 21,1 тысячи рублей. А во II квартале его установили в размере 21,3 тысячи рублей.

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