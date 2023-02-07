В Набережных Челнах радиоведущего Love Radio, который на иномарке протаранил «скорую», отпустили из больницы

В реанимации остаются еще трое пострадавших в этом ДТП. Фото: Александр ГЛУЗ

Александр Белоусов, радиоведущий Love Radio в Набережных Челнах попал в больницу после жуткого ДТП на перекрестке проспектов Сююмбике и Вахитова. Находясь за рулем автомобиля Audi, он на скорости протаранил «скорую помощь». От удара машину с медиками откинуло в сторону, она наехала на бордюр разделительной полосы и опрокинулась на бок. В этот момент в карете «скорой» пациентов не было, она только ехала на вызов.

В результате аварии пострадал сам Белоусов, а также водитель другой машины и двое фельдшеров. Всех их увезли в больницу. Но спустя короткое время радиоведущего оттуда отпустили, сообщили «КП-Казань» в Горздраве Набережных Челнов. Там также отметили, что другие пострадавший все еще находятся в отделении реанимации, состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.

Информацию о том, что Александр Белоусов действительно уже находится дома, подтвердила «КП-Казань» и одна из коллег радиоведущего. По ее словам, они уже успели созвониться, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Напомним, Белоусов сел за руль, не имея водительских прав, на тот злополучный перекресток он въехал, когда на светофоре ему горел «зеленый». Водитель «скорой», в свою очередь, ехал на «красный» со включенными проблесковыми маячками, но без звукового спецсигнала. По факту произошедшей аварии было возбуждено уголовное дело.

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