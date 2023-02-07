Метшин осмотрел здание администрации Советского района в Казани после капремонта

Ильсур Метшин осмотрел кабинеты сотрудников, современный актовый зал и помещения для видеоконференций. Фото: Марат Мугинов

Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел здание администрации Советского района после капитального ремонта. Там благоустроили комфортную зону приема, что позволило сократилось время оказания услуг, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, на первом этаже сформировали отдельные зоны приема, работающие по принципу единого окна, а также появилась детская комната. Там жители смогут воспользоваться услугами выдачи разрешения на перевод жилого помещения в нежилое, справки, получения государственного жилищного сертификата, постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Кроме того, Метшин осмотрел кабинеты сотрудников, обустроенные в формате open space (офис открытого типа), современный актовый зал и помещения для видеоконференций. На втором этаже расположен коворкинг с доступом к Wi-Fi и небольшой библиотекой с читальным залом.

Отметим, здание администрации Советского района находится по адресу: улица Шуртыгина, 1. Построено оно в 1976 году.

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