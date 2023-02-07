Водитель Audi, который в Набережных Челнах протаранил «скорую», не имел прав

После аварии в отношении мужчины были составлены административные материалы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 6 февраля в Набережных Челнах водитель автомобиля Audi на скорости ехал по проспекту Сююмбике со стороны проспекта Автозаводский. Когда двигался на разрешающий сигнал светофора по перекрестку с проспектом Вахитова, он протаранил машину «скорой». Машина с медиками, в свою очередь, ехала по проспекту Вахитова в сторону улицы Усманова. В результате аварии «скорая» перевернулась на бок, пострадали водители обоих автомобилей, а также двое медиков.

- Направляясь на вызов с включенными проблесковыми маяками, водитель не включил звуковой спецсигнал. Он не убедился в безопасности своего маневра, когда выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в МВД Татарстана. - В тоже время было установлено, что водитель Audi сел за руль, не имея прав, также у него отсутствует полис ОСАГО. В отношении мужчины были составлены административные материалы, а его машина помещена на спецстоянку.

Напомним, за рулем иномарки находился 30-летний радиоведущий Love Radio Александр Белоусов.

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