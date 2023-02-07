После скандала в автобусе в Казани предложили официально регламентировать место для кондуктора

Жители Татарстана смогут принять участие в обсуждении вопроса по поводу регламентации места для кондуктора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ассоциация АТП Татарстана предложила регламентировать место для кондуктора в общественном транспорте. С такой инициативой перевозчики выступили после скандала, который произошел в одном из казанских автобусов.

Так, кондуктор в неприятном тоне попросила пассажира освободить ее место. Такое поведение не останется безнаказанным. Вопрос об ее увольнении или о выговоре будет решен дисциплинарной комиссией.

По мнению Ассоциация АТП Татарстана, нельзя допустить повторения данной ситуации. Там считают, что у кондуктора должно быть официально свое место в салоне, которое без его разрешения никому занимать нельзя. Тут нужно учитывать, что он работают целый день и поэтому должен иметь возможность набраться сил.

Кроме того, в официальной группе ассоциации АТП Татарстана в соцсети жителям Казани предлагают обсудить выдвинутую инициативу. После изучения всех предложений будет подготовлено соответствующее обращение, которое направят председателю комитета по транспорту Исполкома Казани Амиру Сафину.

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