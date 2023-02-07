В Татарстане в 2023 году на благоустройство 960 дворов направят девять миллиардов рублей

За три года в Татарстане благоустроили 3,4 тысячи дворов на общую сумму 25 миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане в 2023 году по республиканской программе "Наш двор" на благоустройство 960 придомовых территорий направят девять миллиардов рублей. Из них 7,5 миллиарда рублей выделят на дорожные работы, а 1,5 миллиарда рублей - на оборудование и наружное освещение, сообщил 7 февраля на брифинге глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

По его словам, несмотря на все экономические трудности, финансирование программы продолжается и каждый год сумма, выделяемых на нее средств, растет. Так, в 2022 году на "Наш двор" в Татарстане направили дополнительный один миллиард рублей.

Отметим, за три года работы программы в республике было благоустроено 3,4 тысячи дворов на общую сумму 25 миллиардов рублей.

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