В центре Казани на площади 120 квадратных метров горело летнее кафе «Кофе с собой»

На пожаре был спасен один человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот вторник, 7 февраля, в 1.22 в экстренные службы поступила информация о пожаре около Казанского Кремля. По адресу: ул. Батурина, 12, загорелся летний павильон кафе «Кофе с собой», сообщили в МЧС Татарстана.

- Возгорание произошло в пристрое двухэтажного административного здания. К тушению огня привлекались 45 человек и 13 единиц техники, - отметили в ведомстве

По прибытию на место происшествия пожарные при помощи лестницы спасли человека, который находился на втором этаже административного здания. Он не пострадал. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. Причину возгорания установят сотрудники Госпожнадзора.

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