Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем Государственного герба Татарстана

По словам Мухаметшина, герб Татарстана - это священный геральдический знак, вызывающий чувство гордости и любви к Родине. Фото: gossov.tatarstan.ru

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей с Днем Государственного герба республики. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, эта дата объединяет людей разной этнической и конфессиональной принадлежности. Он также отметил, что государственный герб как он есть сейчас создал филолог Назым Ханзафаров. Именно он является инициатором идеи изображения герба на основе древних геральдических символов волжских булгар. Весь этот замысел в красках смог воплотить художник-монументалист Риф Фахрутдинов.

- Герб Татарстана – священный геральдический знак, вызывающий чувство гордости и любви к Родине, - заявил Фарид Мухаметшин.

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