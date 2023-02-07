Обманувший дольщиков на 349 миллионов рублей руководитель ООО «Свей» Рашид Аитов вышел из колонии

Решение суда об его освобождении вступило в законную силу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Решение Верховного суда Татарстана вступило в законную силу и все документы об этом были доставлены в колонию Нижнекамска. Так, 6 февраля на свободу вышел руководитель ООО «Свей» Рашид Аитов, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, Аитов добился условно досрочного освобождения в Нижнекамском суде, однако прокуратура Татарстана выступила против этого и подала апелляцию. Ее рассмотрел Верховной суд республики. Он оставил без изменений решение первичной инстанции.

Руководитель ООО «Свей» Рашид Аитов известен тем, что был осужден за обман дольщиков на 349 миллионов рублей. Так, он, в том числе, продавал в Казани людям квартиры на несуществующих этажах – у него не было разрешения на возведение высоток. Построенные им дома должны были быть ограничены девяти этажами.

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