В Татарстане для школ закупят 1,6 тысячи ноутбуков за 99,8 миллиона рублей

Заявки на участие в тендере принимаются до 8 февраля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Для школ и профессиональных образовательных организаций Татарстана Минобрнауки республики закупит 1,6 тысячи ноутбуков. Средства на эти цели будут направлены из республиканского и федерального бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, стоимость одного ноутбука обойдется в 65 тысяч рублей. Данная техника должна иметь разрешение экрана Full HD, размер диагонали минимум 15,6 дюйма, 4-ядерный процессор частотой не менее 2,3 гигагерца, объем установленной оперативной памяти не менее 8 гигабайт, предустановленную операционную систему, а также возможность шестичасовой автономной работы без батареи.

Отметим, заявки на участие в тендере принимаются до 8 февраля. Подрядчик доставит ноутбуки в школы и профессиональные образовательные организации до 30 июня 2023 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram